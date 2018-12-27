越南旅行團脫逃14人到案 134人失聯

（中央社記者程啟峰高雄27日電）移民署查處越南旅行團集體脫逃案今晚又有斬獲，移民署新北專勤隊分別在樹林及三重地區查緝3人到案，累計到案14人，全團還有134人在台失聯。

4個大型越南旅行團分別於21日及23日入境高雄後，有152名旅客脫團，其中一人未失聯，扣除3人東窗事發後自行出境，剩餘148人滯台失聯，移民署昨晚首波分別在彰化縣、新竹縣及嘉義縣查獲3人後，今天截至晚間陸續查獲11人，以在北部落網居多。

移民署晚間發布最新查處成果累計到案14人，包括5男9女，其中4名女子自行到案，移民署查獲的有10人，高雄警方則在台南查獲1人，目前脫團人數尚有134人包括93男41女。

移民署南區事務大隊副大隊長廖維元表示，今天查獲的脫逃越南旅客會先留置當地偵訊，預計明天才會送回南區事務大隊進一步偵訊。部分落網的越南旅客坦承來台假觀光，準備非法打工。

這起越南團脫逃案發地點在高雄市建國路星辰飯店前，轄區高市警察局三民一分局連日配合移民署協助追查，並針對各類可能藏匿店家、工廠及各項勞務場所加強臨檢、清查取締，今天並循線在台南查獲一名脫逃的越南女子。

三民一分局指出，在高雄脫團的人數中約有2/3為男性，不乏10歲以下兒童，研判這次脫團旅客是自高雄脫團後往中北部藏匿。（編輯：陳俊碩）1071227