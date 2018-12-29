板橋陽信銀行搶匪落網 為六福皇宮主廚

（中央社記者王鴻國新北29日電）板橋篤行路三段陽信銀行昨天下午近2時遭男子持槍行搶，得手新台幣334萬元後，騎機車逃逸，警方經一天追捕，今天下午將游姓嫌疑人逮獲，初步了解游嫌是六福皇宮的主廚。

身穿白色長袖衣服、黑長褲、頭戴銀色安全帽的歹徒昨天下午1時55分騎機車前往新北市板橋區篤行路三段陽信銀行，持槍闖入銀行內並喝令行員及警衛不要動，並大喊搶劫。

男子隨後跳進櫃台內搜刮桌上現金，接著又要求行員帶他至櫃台後方疑有金庫的小房間搜刮現金，全程花了約2分鐘，得手334萬多元後跑出騎車往浮洲橋方式逃逸。警方獲報到場偵辦並調閱案發地點銀行周邊監視器畫面，逐漸掌握搶匪逃亡方向。

警方查出，歹徒犯案前先偷竊機車，才毫無遮掩車牌上路，經漏夜追查於昨晚11時30分在蘆洲區微風運河第五停車場內發現作案機車，並在機車內搜出作案用槍枝。警方還在附近自行車租借站公廁內查獲遭棄置的作案用衣服、提袋、鞋子等證物。

警方從衣物等物證中找到搶匪的毛髮，經查驗DNA後鎖定游姓男子並於今天傍晚近7時到板橋大觀路住處逮人，游男拒捕，警方開3槍威嚇才制伏游嫌。

警方調查，游嫌是用玩具槍行搶，游嫌得手後棄置機車及衣物並變裝前往台北市贖回日前典當的自小客車後返家。初步查證游嫌為六福皇宮的主廚，至於作案動機仍待調查釐清。（編輯：方沛清）1071229