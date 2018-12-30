北市跨年晚會將登場 警組反恐打擊部隊

台北市跨年晚會31日登場，為加強跨年活動維安，台北市警察局信義分局展示維安特勤組合警力、偵爆犬和空拍機攔截器等，同時也對會場周邊易藏匿爆裂物之處所實施場檢。中央社記者黃麗芸攝 107年12月30日

（中央社記者黃麗芸台北30日電）北市跨年晚會明天登場，為確保活動安全舉行，北市警方特別組成「反恐打擊部隊」和出動6隻偵爆犬維安，並禁止空拍機和告白氣球等進入管制區，以確保陸、空維安滴水不漏。

北市「台北最High新年城」跨年晚會即將到來，今年邀請歌手張惠妹擔任跨年前壓軸嘉賓，陪大家倒數，預計將吸引眾多人潮。

為加強跨年活動維安，台北市警察局信義分局今天舉行「2019跨年晚會強化反恐維安作為」記者會，現場展示維安特勤組合警力、偵爆犬和空拍機攔截器等，同時也對會場周邊易藏匿爆裂物之處所實施場檢。

信義分局督察組長許煜凡表示，為因應跨年活動、大批人潮湧入信義區和杜絕恐怖攻擊威脅，包括活動和舞台架設都會加強周邊偵查，信義分局已結合市警局刑事警察大隊和新北市警犬隊組成「反恐打擊部隊」，預計出動1100名警力和20名特勤維安。

許煜凡指出，「反恐打擊部隊」自今年12月30日起至明年1月1日凌晨跨年晚會活動結束止，將針對會場可能隱藏毒品、刀（槍）械及爆裂物等違禁物品實施全面清查。

其中，為避免有心人士未經申准使用空拍機，或民眾操作不當而造成來自空中的危害，警方也將運用空拍機攔截器進行干擾，並帶領空拍機回到地面，避免對地面民眾造成危害。

許煜凡提到，由於告白氣球內含氫氣，容易引燃造成意外事件，跨年晚會期間也禁止攜帶告白氣球、波波球和發光氣球進入會場和管制區。

這次維安焦點還包括6隻偵爆犬，有狼犬、拉布拉多和米格魯。新北警犬隊警務正馬清基告訴中央社記者，牠們先前都執行過2017世界大學運動會、金馬獎等大型活動維安任務。

馬清基說，這次跨年活動也將配合偵查隊進行分區偵查，為因應舞台和車底較小區域，所以特別訓練米格魯犬「小米」來執行小區域的偵爆任務。

信義分局指出，為防止恐怖分子利用大型車輛闖入會場管制區內進行攻擊，活動期前都會在周邊重要路口設置大型警備車及改道牌區隔，以有效保障晚會活動安全。（編輯：張銘坤）1071230

「台北最High新年城」跨年晚會預計將吸引眾多人潮，為加強跨年活動維安，台北市警察局信義分局30日舉行「2019跨年晚會強化反恐維安作為」記者會，現場展示維安特勤組合警力、偵爆犬（圖）和空拍機攔截器等。中央社記者張新偉攝 107年12月30日