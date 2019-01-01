拾獲銀行遭搶款不還 男涉侵占罪嫌偵辦

（中央社記者黃旭昇新北 1日電）陽信銀行溪洲分行日前遭搶，主嫌落網後供稱逃逸時曾掉落紙鈔。板橋警分局沙崙派出所循線查獲徐姓男子涉嫌撿拾搶款但未交送警方，今天遭函送偵辦。

沙崙派出所副所長戴明剛表示，新北地檢署偵辦陽信銀行溪洲分行遭搶案，檢察官指示警方追查主嫌供稱在逃逸時曾因袋子拉鍊沒有拉好而掉落一捆鈔票的供詞，是否屬實。

戴明剛說，警方經調閱監視器後，發現案發當天下午主嫌騎贓車行經板橋市金門街15巷17弄口時，確實掉落一疊紙鈔，主嫌當時曾轉身查看掉落的紙鈔，但沒有停車撿回，隨即離去。

警方查看監視器畫面後的確發現這一捆紙鈔，但隨後遭路過的民眾撿走。根據監視畫面，警方鎖定撿錢男子所騎乘機車車資，昨天下午通知該名男子到案說明。

到案後，徐姓男子供稱，他從事貨運司機工作，當時撿到這筆錢後工作忙碌，接下來幾天都在宜蘭等地送貨，沒時間將錢送交警察局。

警方表示，徐員一直到員警找上門後才指稱沒空將錢送交警方，今天依涉及侵占遺失物罪嫌，將其函送偵辦。

陽信銀行溪洲分行去年12月28日下午遭搶，主嫌在搶劫新台幣 334萬多元後逃逸，案發後警方循線圍捕緝獲，搜出搶款。（編輯：戴光育）1080101