私帶肉品入境一天6起 旅客攜含豬肉腸泡麵遭罰

為遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭重罰。桃園機場107年12月31日就有6起違規攜帶不同成分的肉製品入境遭查獲，分別被開罰新台幣3萬到20萬元不等。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年1月1日

（中央社記者邱俊欽桃園機場1日電）遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭出重罰，桃園機場昨天就有6起違規攜帶豬、雞、鴨、牛等不同成分的肉製品入境遭查獲，分別被處新台幣20萬到3萬元不等罰鍰。

為了遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，行政院農業委員會從107年12月18日調高旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰，旅客若從近3年發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次查獲就罰新台幣20萬元，第二次再違規則直接開罰100萬元，罰鍰大幅加重。

關務署台北關今天表示，昨天就有6起違規攜帶肉製食品被查獲案件，包括美國籍旅客攜帶內含豬肉腸的3.6公斤泡麵、中國大陸籍王姓旅客攜帶0.61公斤火腿腸、中國大陸籍賀姓、黃姓旅客分別攜帶0.2公斤與0.6公斤的雞仔餅及鴨肉、台灣籍鄭姓旅客攜帶0.7公斤肉鬆蛋捲、台灣籍孫姓旅客攜帶0.5公斤雞肉火腿腸、牛肚、牛肉。

違規旅客被依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，若含豬肉成分的物品處以20萬元罰鍰、含雞肉成分被罰3萬元罰鍰。

以桃園國際機場為例，從去年12月18日至今，平均幾乎天天都有旅客攜帶違規肉品入境。

海關執勤關員發現，在重罰下，攜帶肉品入境的件數目前並沒有減少趨勢，連日來被裁罰案件中，最經常出現的違規物品，大多為各種形式的真空包裝肉製品最多，其餘是零嘴、鬆餅、含肉的「飛機餐」、登機前在美食街所購買的炸雞、湯圓肉餡、粽子。

儘管國境為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，早已加強在機場各區域宣導，甚至在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，但遭罰案件似乎並未中斷。

台北關再度呼籲，旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，台北關說，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：李錫璋）1080101