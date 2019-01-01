搭機返台前買雞塊 沒吃完攜入境遭罰3萬

關務署台北關1日下午表示，一名台灣籍楊姓旅客搭機自菲律賓入境，因攜帶88.5公克的炸雞塊，遭裁罰新台幣3萬元。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年1月1日

（中央社記者邱俊欽桃園機場1日電）遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭出重罰，桃園機場今天又有3起違規攜帶豬肉燒餅、炸雞塊、鴨肉製品入境遭查獲，分別被處新台幣20萬到3萬元不等罰鍰。

關務署台北關今天下午表示，一名台灣籍楊姓旅客，搭乘全亞洲航空公司班機從自菲律賓入境，因攜帶88.5公克的炸雞塊，被裁罰3萬元；另外台灣籍陳姓旅客共攜帶0.92公斤豬肉燒餅、朱姓旅客攜帶3.9公斤鴨肉製品，分別被裁處20萬元與3萬元罰鍰。

海關表示，違規旅客因未據書面或口頭申報，直接從綠線（免申報）櫃台通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內夾帶肉製產品，被依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書。

楊姓旅客搭乘廉航返台，疑似在登機前購買機場速食店內的雞塊，沒想到沒吃完的4塊炸雞塊，被罰3萬元。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：李錫璋）1080101