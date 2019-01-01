屏東30人被提當選無效之訴 單次起訴最多人
最新更新：2019/01/01 21:38
屏東地檢署偵辦107年底5合1選舉查察賄選，對30名當選人依選舉罷免法，向法院提起當選無效之訴。圖為民眾投票畫面。（中央社檔案照片）
（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東地檢署一口氣將5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表及6名村里長提當選無效之訴，屏東地方法院表示，明天將分案辦理，依選舉罷免法，選舉訴訟6個月內一審審結。
屏東地檢署今天宣布，偵辦107年底5合1選舉查察賄選，上個月28日對30名當選人依選罷法，向法院提起當選無效之訴。
5名被提起當選無效之訴的縣議員包括第2選區鄭雙銓（國民黨）、第3選區黃建溢（民進黨)和潘淑真（民進黨）、13選區周陳文彬（無黨籍）及15選區林采穎（國民黨），其中林采穎及周陳文彬目前羈押中。
林采穎的家屬曾到地檢署喊冤，表示只是探病親友，包個慰問金，林采穎也是屏東55席議員中還沒有宣誓就職的議員；周陳文斌則是在就職後4天被羈押。
黃建溢錯愕說「不知道這件事」，潘淑真和鄭雙銓沒接電話。
被提當選無效之訴的鄉鎮長是恆春鎮國民黨籍盧玉棟、南州鄉無黨籍黃盈裕及崁頂鄉民進黨籍林光華，3人都是連任，手機都沒接。
屏檢這次一口氣將30名當選人提當選無效之訴，可說歷年一次起訴當選人人數最多的一次，主任檢察官陳怡利表示，這次是參考上一屆法院對當選無效之訴判決的見解。
屏東地方法院官長陳文進表示，明天將分案辦理，依選罷法規定，選舉訴訟一審在6個月審結，全案將於2審終結。
屏東縣選委會一組組長伍文玲表示，依選罷法規定，民意代表涉賄判決確定，以遞補方式補缺額；鄉鎮市長及村里長則解職，如果任期還有2年以上進行補選，不足2年由縣府派人代理。（編輯：翁翠萍）1080101
選舉無效與當選無效的差別
- 選舉無效
公職人員選舉罷免法第118條規定，選舉委員會辦理選舉、罷免違法，足以影響選舉或罷免結果，檢察官、候選人、被罷免人或罷免案提議人，得自當選人名單或罷免投票結果公告之日起15日內，以各該選舉委員會為被告，向管轄法院提起選舉或罷免無效之訴。
經法院判決無效確定者，其選舉無效，要重行選舉。
- 當選無效
當選無效是根據公職人員選舉罷免法第120條：當選人有當選票數不實，或是妨害他人競選、自由行使投票權或執行職務等行為，選舉委員會、檢察官或同一選舉區的候選人，得以當選人為被告，自公告當選人名單之日起30日內，向該管轄法院提起當選無效之訴。
當選無效之訴經判決無效確定者，當選人之當選無效；已就職者，並應自判決確定之日起，解除職務。