屏東30人被提當選無效之訴 單次起訴最多人

屏東地檢署偵辦107年底5合1選舉查察賄選，對30名當選人依選舉罷免法，向法院提起當選無效之訴。圖為民眾投票畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭芷瑄屏東縣1日電）屏東地檢署一口氣將5名縣議員、3名鄉鎮長、16名鄉鎮市民代表及6名村里長提當選無效之訴，屏東地方法院表示，明天將分案辦理，依選舉罷免法，選舉訴訟6個月內一審審結。

屏東地檢署今天宣布，偵辦107年底5合1選舉查察賄選，上個月28日對30名當選人依選罷法，向法院提起當選無效之訴。

5名被提起當選無效之訴的縣議員包括第2選區鄭雙銓（國民黨）、第3選區黃建溢（民進黨)和潘淑真（民進黨）、13選區周陳文彬（無黨籍）及15選區林采穎（國民黨），其中林采穎及周陳文彬目前羈押中。

林采穎的家屬曾到地檢署喊冤，表示只是探病親友，包個慰問金，林采穎也是屏東55席議員中還沒有宣誓就職的議員；周陳文斌則是在就職後4天被羈押。

黃建溢錯愕說「不知道這件事」，潘淑真和鄭雙銓沒接電話。

被提當選無效之訴的鄉鎮長是恆春鎮國民黨籍盧玉棟、南州鄉無黨籍黃盈裕及崁頂鄉民進黨籍林光華，3人都是連任，手機都沒接。

屏檢這次一口氣將30名當選人提當選無效之訴，可說歷年一次起訴當選人人數最多的一次，主任檢察官陳怡利表示，這次是參考上一屆法院對當選無效之訴判決的見解。

屏東地方法院官長陳文進表示，明天將分案辦理，依選罷法規定，選舉訴訟一審在6個月審結，全案將於2審終結。

屏東縣選委會一組組長伍文玲表示，依選罷法規定，民意代表涉賄判決確定，以遞補方式補缺額；鄉鎮市長及村里長則解職，如果任期還有2年以上進行補選，不足2年由縣府派人代理。‭（編輯：翁翠萍）1080101