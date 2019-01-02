2旅客攜豬肉製品入境 各罰20萬元

桃園國際機場截至2日中午，又傳出兩名旅客因攜帶豬肉脆腸、含雞肉及豬肉的火腿腸、雞仔餅，被依違反動物傳染病防治條例規定，各裁罰台幣20萬元。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 108年1月2日

（中央社記者邱俊欽桃園機場2日電）桃園國際機場2名旅客今天各因違規攜帶肉製品等入境被查獲，依違反動物傳染病防治條例規定，各裁罰新台幣20萬元。

財政部關務署台北關表示， 一名中國大陸籍黃姓旅客，上午搭乘廈門航空公司班機從廈門入境桃園國際機場時，因攜帶0.9355公斤豬肉脆腸、1.2465公斤含雞肉及豬肉的火腿腸，被依違反動物傳染病防治條例規定，移送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局開立裁處書，裁罰20萬元。

另外， 一名台灣籍黃姓旅客，凌晨搭乘長榮航空公司班機從香港入境桃園國際機場時，行李中被發現有含豬肉的0.8公斤雞仔餅，被裁罰20萬元。

海關表示，違規旅客因未據書面或口頭申報，直接從綠線（免申報）櫃台通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內夾帶肉製產品，已違反動物傳染病防治條例規定。

為遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭出重罰，自2018年12月18日調高旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰，旅客若從近 3年發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次查獲就罰20萬元，第二次再違規開罰100萬元，罰鍰大幅加重。

台北關指出，為防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚所攜帶的物品是否屬於違規項目，可經由7號「應申報櫃檯」詢問海關人員是否可以攜帶入境，避免受罰。（編輯：戴光育）1080102