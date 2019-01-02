社區招待里民旅遊 中市洪姓里長遭提當選無效

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中市的社區協會理事長李孫銘與總幹事陳源智為幫助里長候選人洪黃素真勝選，招待會員旅遊，被調查局循線偵辦，檢方今依違反選罷法起訴李男與陳男，並對洪婦提出當選無效之訴。

台灣台中地方法院檢察署起訴書指出，62歲男子李孫銘為台中市大甲區義和社區發展協會理事長，67歲男子陳源智為總幹事，兩人支持協會老會員洪黃素真競選第3屆台中市大甲區義和里長，李男與陳男也都是洪婦的競選團隊幹部。

李男與陳男為求洪婦勝選，兩人自民國107年7月間起，計畫以自掏腰包全額出資的方式，以社區發展協會舉辦志工旅遊的名義，在洪婦登記參選後，由陳男邀請里民參加價值新台幣4500元的4日環島旅遊。

李男先將18萬元匯入協會的帳戶後，對外營造是由協會支出，在協會活動中成功招攬39名會員參加，最後確定其中28人為免費招待，另外11人為自費，在去年9月11日至15日前往旅遊。

旅遊活動當天上午，洪婦身穿里長候選人背心，前往遊覽車上向團員發話，希望會員團結，請大家投票時支持，並發送印有姓名、里長候選人字樣的宣傳品，給參與旅遊的乘客。

法務部調查局台中市調查處接獲檢舉偵辦，李男到案時辯稱，旅遊是要慰勞協會的長照志工，當時洪婦尚未登記為候選人，對方是自己跑到遊覽車上宣傳；陳男否認行賄，表示旅遊並非為洪婦助選而舉辦。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、帳冊、旅遊紀錄等證物，今天依違反選罷法將李男與陳男起訴，因洪婦在選舉中勝選，檢方也對洪婦提起當選無效之訴。（編輯：陳俊碩）1080102