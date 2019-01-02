豬瘟防疫重罰 桃機2日5起違規攜肉品入境

（中央社記者邱俊欽桃園機場2日電）桃園機場5名旅客因違規攜帶肉製品入境被查獲，分別被處以20萬到3萬元罰鍰。其中一名愛爾蘭籍旅客自稱肉品從韓國購入，後來轉從香港入境，被從嚴認定，處以20萬元罰鍰。

財政部關務署台北關表示，今天截至下午6時共有5起違規攜帶肉品入境的案件，包括台灣籍黃姓旅客攜帶0.8公斤雞仔餅，中國大陸籍黃姓旅客攜帶0.9355公斤豬肉脆腸、上官姓旅客攜帶1.2465公斤含雞肉及豬肉的火腿腸，愛爾蘭籍旅客攜帶0.713公斤豬肉火腿腸，菲律賓籍旅客攜帶豬皮、豬肉，分別被依違反動物傳染病防治條例規定，移送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局開立裁處書，裁罰新台幣20萬元到3萬元。

海關表示，違規旅客因未據書面或口頭申報，直接從綠線（免申報）櫃台通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內夾帶肉製產品，已違反動物傳染病防治條例規定。

為遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭出重罰，自2018年12月18日調高旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰，旅客若從近3年發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次查獲就罰20萬元，第二次再違規開罰100萬元，罰鍰大幅加重，但幾乎每天都有傳出旅客違規攜帶肉製品遭罰鍰的案件，並未有減少趨勢。

動植物防疫檢疫局指出，一名愛爾蘭籍旅客自稱從韓國購買0.713公斤豬肉火腿腸，後來前往香港找親戚，再由香港搭機入境桃園機場，但基於疫區從嚴認定標準，這名旅客仍被裁罰20萬元。

台北關指出，為防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚所攜帶的物品是否屬於違規項目，可經由7號「應申報櫃檯」詢問海關人員是否可以攜帶入境，避免受罰。（編輯：李錫璋）1080102