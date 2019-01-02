捷克男子搭機抵台 攜牛肉香腸入境遭罰3萬

財政部關務署台北關2日晚間表示，一名捷克籍旅客搭乘阿聯酋航空公司班機從自杜拜入境，因攜帶0.545公斤牛肉香腸，被裁罰3萬元。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真 108年1月2日

（中央社記者邱俊欽桃園機場2日電）一名捷克籍旅客今天晚間搭乘阿聯酋航空公司班機抵台時，攜帶0.545公斤的牛肉香腸遭查獲，被依違反動物傳染病防治條例規定，裁罰新台幣3萬元。

財政部關務署台北關今天晚間表示，一名捷克籍旅客搭乘阿聯酋航空公司班機從自杜拜入境，因攜帶0.545公斤牛肉香腸，被裁罰3萬元。

台北關表示，今天已有6起旅客違規攜帶肉品案件，包括2起中國大陸籍、1起台灣籍、1起菲律賓籍、1起愛爾蘭籍、1起捷克籍旅客攜帶違規豬肉、牛肉等肉製品入境遭罰鍰的案件，分別被處20萬元到3萬元不等罰鍰。

海關表示，違規旅客因未據書面或口頭申報，直接從綠線（免申報）櫃台通關，經海關執勤關員攔查後，發現行李內夾帶肉製產品，被依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書。

台北關指出，為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：李錫璋）1080102