民雄鄉長當選無效之訴 證人當庭模擬圈選

（中央社記者江俊亮嘉義市3日電）嘉義縣民雄鄉長當選無效之訴今天開庭，多位證人表示開票時曾看到有廢票被認定為對手票，因此審判長要求相關證人當庭模擬圈選；至於是否重新驗票，將待法官合議。

本屆民雄鄉長選舉，尋求連任的鄉長何嘉恒獲1萬9094票，競選對手許能通獲1萬8954票，何嘉恒小贏對手140票。許能通於去年12月5日向嘉義地方法院提出當選無效之訴，並請求封存票匭。

嘉義地方法院今天開程序準備庭，原告許能通帶著包括妻子、兒子、媳婦、姪子等40名證人出庭作證，但因原排定的第9法庭空間不足，無法容納所有證人，致使院方臨時更改至最大的第19法庭，由審判長黃茂宏逐一詢問證人。

由於多名證人指證開票過程有唱票太快、廢票認定有疑慮、廢票被選務人員認定為對手票、一邊開票一邊投票等瑕疵，因此審判長要求指證廢票、選票蓋章在中間線上卻被認定對手票的證人，當庭摸擬圈選。

許能通的委任律師嚴庚辰表示，證人指證圈選許能通的有效票被認定為無效票、爭議票被認定為對手的票、選票無主任監察員簽名蓋章等選務瑕疵，加上這次廢票比歷屆選舉多，因此有重新勘驗雙方得票數的必要。

何嘉恒的委任律師陳澤嘉表示，今天出庭的所有證人並非原告許能通向嘉義縣選委會推薦的監票人，且所有證人對於有效、無效票之認定多出自主觀臆測，原告也未能釋明是否計票不實而需重新計票情況，如果台灣選舉均以此要求重驗，勢必浪費相關資源。

經過近3小時的庭訊後，審判長黃茂宏宣布程序準備庭終結；至於是否重新驗票，將待法官合議。（編輯：陳俊碩）1080103