自強號經新竹北湖站一死事故 雙線不通

新竹縣政府消防局表示，3日晚間獲報，稱有民眾倒臥台鐵北湖車站鐵軌間，到場後初步確認傷者為男性，已明顯死亡，事故原因與死者身分正在調查中，富岡=湖口間西正線也暫時封閉，雙線不通。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年1月3日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣3日電）台鐵181次（PP自強號）今天晚間8時36分於新竹縣湖口鄉北湖車站北邊東正線發生一死事故，初步確認死者為男性，但現場需處理屍塊，加上鐵路警察蒐證需要，目前雙線不通。

新竹縣政府消防局表示，晚間接獲北湖站報案稱有民眾倒臥鐵軌間，立刻派員前往，初步確認為男性，已明顯死亡，正由鐵路警察調查事故發生原因與死者身分。

台鐵稍早透過簡訊通報，181次（PP自強號）晚間8時36分於北湖站北邊東正線發生一人死傷事故。

台鐵說，經現場回報，屍塊彈到西線需處理，加上鐵路警察蒐證需要，晚間9時17分先暫時封閉富岡到湖口間西正線，目前雙線不通。

台鐵表示，目前已由鐵路警察與通知檢察官到場採證，詳細事故發生原因仍待調查釐清，台鐵也將統計受影響車班與旅客數。（編輯：李明宗）1080103