非洲豬瘟防疫升級 防疫犬布偶提醒勿觸法

（中央社記者邱俊欽桃園機場4日電）農委會動植物防疫檢疫局等單位持續加強防疫層級，今天起在機場行李轉盤、發燒篩檢站、旅客行經重要據點擺設大型防疫犬布偶，提醒旅客千萬不要攜帶違規肉品入境，以免遭到重罰。

受到去年底在金門海邊發現的死豬檢體驗出非洲豬瘟病毒影響，包括農委會動植物防疫檢疫局、財政部關務署台北關等各單位也持續加強防疫層級，除了加強在機場內外的各項宣導外，也呼籲旅客注意非洲豬瘟疫情的嚴重性。

防檢局人員今天起在全國各大國際機場管制區內，包括行李轉盤、發燒篩檢站、旅客行經重要據點等多處，擺設大型防疫犬布偶，同時張貼廣告，告知旅客千萬不要攜帶違規肉品入境，以免遭到重罰。

農委會動植物防疫檢疫局新竹分局秘書徐萬德受訪時表示，防檢局考量到農曆年節將至，許多國人返國時，習慣從國外攜帶一些過年節慶的時候產品，希望藉由大型防疫犬布偶，加強防疫宣導，也提醒旅客不要將未吃完的肉製品、餐點帶下飛機。

徐萬德表示，根據防檢局因應非洲豬瘟邊境管制作為旅客違規統計表顯示，從去年12月18日到昨天為止，全國共有38件被裁罰新台幣20萬元，其中31件從桃園機場入境。

他也談到，違規攜帶肉品的旅客中，以台灣籍與中國大陸籍旅客最多，再度呼籲旅客千萬不要以身試法，多多配合政府防疫政策，做好防堵疫情相關作業。（編輯：黃于）1080104