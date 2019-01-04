非洲豬瘟防疫升級 旅客攜豬肝臘腸被罰20萬

中國大陸籍旅客4日入境桃園機場時，因違規攜帶豬肝、臘腸等肉製品，被處以新台幣20萬元罰鍰。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年1月4日

（中央社記者邱俊欽桃園機場4日電）中國大陸籍旅客今天入境桃園機場時，違規攜帶豬肝、臘腸等豬肉製品，遭罰鍰20萬元。受到去年底金門海邊發現的死豬檢體驗出非洲豬瘟病毒影響，國境各單位也升高防疫層級。

財政部關務署台北關下午表示，今天截至下午5時共有3起違規攜帶肉品入境的案件，包括大陸籍王姓旅客攜帶45公克熟豬肝與0.673公斤水果、邵姓旅客攜帶0.66公斤臘腸、台灣籍楊姓旅客攜帶0.8公斤雞仔餅，3人被依違反動物傳染病防治條例規定，分別裁罰新台幣20萬元與3萬元。

海關說，違規旅客未據書面或口頭申報，直接從綠線（免申報）櫃檯通關，經海關執勤關員攔查發現行李內夾帶肉製產品，已違反動物傳染病防治條例規定。

為遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭出重罰，107年12月18日調高旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰，旅客若從近3年發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次查獲就罰20萬元，第二次再違規開罰100萬元，罰鍰大幅加重，但幾乎每天都傳出旅客違規攜帶肉製品遭罰鍰的案件，未有減少趨勢。

另外，受到去年底金門海邊發現的死豬檢驗出非洲豬瘟病毒影響，包括台北關、農委會動植物防疫檢疫局等各單位也持續加強防疫層級，除了加強在機場內外的各項宣導外，也呼籲旅客注意非洲豬瘟疫情的嚴重性。

防檢局今天也在機場行李轉盤、發燒篩檢站、旅客行經重要據點擺設大型防疫犬布偶，提醒旅客千萬不要攜帶違規肉品入境，以免遭到重罰。

台北關指出，為了防範疫情入侵，避免旅客受罰，已加強在機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客。旅客若不清楚自己攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：翁翠萍）1080104