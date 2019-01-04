調查局人事異動牽動70人 六都處長都換人

（中央社記者蕭博文台北4日電）調查局今天完成內外勤主管人事異動，牽動70人，其中六都調查處長都換人，新任主管包括台北市調查處處長劉復興、新北市調查處處長蔡文郎等人。

這波人事異動是調查局長呂文忠上任以來第一波異動，將於8日上午舉行聯合交接暨宣誓典禮。

新任局本部一級主管包括國家安全維護處處長林世偉、毒品防制處處長單培祥、國內安全調查處處長文瀚、諮詢業務處處長夏紹達、鑑識科學處處長胡興勇、通訊監察處長王偉鈞、公共事務室主任宋樂怡。

六都調查處長部分，台北處長由劉復興出任，他曾是北部機動地區工作站站主任、桃園市調查處長，曾偵辦前消防署長黃季敏貪污案；新任新北市調查處處長蔡文郎也是辦案出身，擔任經濟犯罪防制處副處長任內致力企業肅貪，成效斐然。

新任台中市調查處處長蔡新堯在北機站主任期間，督軍偵辦前立法院秘書長林錫山貪污案，其餘六都處長包括桃園市調查處處長汪仁成、台南市調查處處長鄭伯卿、高雄市調查處處長秦太龍。

重要案件偵辦工作站新任主任包括，北部地區機動工作站主任司德釗、中部地區機動工作站主任陳孝昌、南部地區工作站主任王大猷、東部地區機動工作站主任磨天相、國家安全維護工作站主任張育瑞。

此外，基隆、宜蘭等14個縣市調查站主任也都異動。（編輯：張銘坤）1080104