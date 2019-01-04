駕跑車闖校園操場甩尾快閃 男稱無聊晃晃[影]

（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗縣一名呂姓男子今天下午駕車尾隨教職員車輛闖進苑裡鎮致民國中，直衝操場甩尾兩圈後離開，數十名師生錯愕，校方連忙報警；呂男聲稱只是無聊，一時興起想開車到校園晃晃。

有網友在臉書社團「黑色豪門企業」po出這段影片，影片中可見一輛鐵灰色BMW轎跑車開在一輛白色自小客車後方進入校園，直接穿越跑道區，在操場中央草皮繞了兩圈，還出現甩尾動作，隨即快閃離開，過程不到一分鐘，po文者指出，彷彿「整個校園都是我的飆車甩尾場」。

事發當時，操場內有許多學生正在上體育課，師生對突然闖進的跑車感到錯愕不已，校方得知也立即報警。

苗栗縣通霄警分局表示，這起事件發生在今天下午近3時，員警獲報後根據學校監視器畫面，掌握車牌透過車籍資料找到涉案的44歲呂姓男子。

警方調查，呂男有酒駕前科，平日與家人在市場工作，他聲稱，工作結束後返家感到無聊，一時興起便開車到校園晃晃。

警方痛斥，校園師生眾多，呂男此舉罔顧師生安全，除依公共危險罪函送法辦，也請校方日後加強人車管制，派出所也將加強校園巡邏，維護師生安全。

苗栗縣教育處長徐永鴻表示，校方平日都有實施門禁管制，下午是因為有教職員車輛要進入，呂男在警衛開啟後門之後，尾隨闖進；但對於發生這種事，他也覺得「實在離譜」，已要求學校日後實施門禁管制應更加仔細。（編輯：張銘坤）1080104