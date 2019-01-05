不滿遭造謠 印尼籍移工刺死同鄉嘉義落網

（中央社記者蘇木春台中5日電）台中市綽號「維奇」的印尼籍移工，去年12月26日不滿綽號「艾力」的同鄉造謠他偷機車，持刀刺傷對方後逃逸，但傷者送醫後不治，警方昨天到嘉義縣將他逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦。

台中市警察局和平分局今天表示，去年12月26日凌晨3時50分，警方接獲台中市消防局轉報，指出和平區台七甲線71公里處中興路上，路旁有名外籍人士疑似刀傷急需送醫，警方到場後與救護人員將綽號「艾力」的30歲印尼籍男子送醫。

但傷者左耳後方大量出血不止，送達梨山衛生所醫治後，在轉送中國醫藥大學附設醫院途中時，因出血過多休克死亡。

警方組成專案小組緝凶，經查訪現場並調閱周邊監視器，確定案發第一現場在送醫地點附近的一處工寮，死者當時前往聚餐，與印尼籍綽號「維奇」的男子飲酒時起衝突，「維奇」便持刀刺傷對方後逃逸，由在場其他同鄉友人協助報案送醫。

警方隨後策動犯嫌友人，利用手機聯絡並勸說投案，對方謊稱將出面說明但均未到案，警方立即在各交通要道設置攔檢點，並持續搜山緝捕，近日警方掌握犯嫌已逃離山區，在4日下午4時50分，到嘉義縣布袋鎮將「維奇」逮捕。

警方查出，犯嫌逃亡期間為躲避警方查緝，除更換手機門號外，並改變髮型，且一路打零工籌措逃亡經費，被捕前已潛逃至嘉義布袋港欲偷渡，仍被警方循線查獲。

犯嫌向警方供稱，因不滿死者在同鄉朋友間說他偷機車，當日凌晨兩人在同鄉耶誕餐會相遇，他飲酒後想起遭對方誣衊，且被同鄉朋友以異樣眼光看待，一時控制不住情緒，才拿出隨身攜帶的刀械攻擊對方，警方訊問後將他依殺人罪嫌移送台灣台中地方檢察署偵辦。

中華民國刑法規定，殺人者處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。（編輯：陳俊碩）1080105