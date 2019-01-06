電郵詐騙藏細節 刑事局傳授4招

（中央社記者黃麗芸台北6日電）台中貿易公司一名林姓業務日前接獲詐騙集團假冒客戶電郵，偽稱變更境外匯款帳戶而受騙約新台幣50萬元，刑事局今天傳授防駭客入侵詐騙的「落實資安管理」等4招自保之道。

刑事局今天發布新聞稿表示，竄改電郵的障眼術詐騙手法屢見不鮮，一名在台中市鞋品貿易公司擔任業務的林姓女子遭詐騙集團鎖定，犯嫌掌握林女和國外客戶A公司的業務有一筆應付款項，便仿照A公司業務的電子郵件帳號

「xxxxxdaixx@163.com」，進而設立名稱相似的「xxxxxdeaixx@163.com」假帳號。

詐騙集團利用假帳號發信給林女，並謊稱公司原帳戶因稅務問題進行整併中，請林女變更匯款帳戶至瑞典北歐斯安銀行的境外帳戶。

林女基於對老客戶的信任，不疑有他和詐騙集團核對新帳戶資料確認無誤後，便透過傳真銀行方式直接匯出50萬元，不料隔5天後，林女接獲A公司通知未收到匯款訊息後，連忙找出日前聯繫的電子郵件才發現假帳號多了個「e」字母，才驚覺自己遇到詐騙，但為時已晚。

刑事局指出，詐騙集團抓準一般商務客慣用電子郵件聯繫的弱點，常藉請款公司或內部高層名義謊稱因特殊狀況需更改匯款銀行帳號，甚至附上高層主管親筆簽名的授權書取信於人，並以名稱極為類似的假電子郵件帳號以假亂真。

此外，有些歹徒根本是資安高手，破解密碼直接駭入公司的電子郵件系統，假冒真正的郵件帳號發信，若匯款者疏於做第二道確認，匯出款項就會被歹徒全數提領光光。

刑事局呼籲，電郵使用便利但安全堪慮，易遭攔截冒用，若交易方突然要求更改匯款帳戶及帳號資料，民眾應掌握4招自保之道，包括「加裝合法授權防毒軟體」「尋原有聯絡方式確認」「定期更新密碼」和「落實資安管理」，以免駭客入侵而成詐騙集團的肥羊。（編輯：李亨山）1080106