男子餐廳樓梯跌傷癱瘓 法院判賠364萬

（中央社記者蘇木春台中7日電）方姓男子3年多前在台中一家餐廳爬樓梯時因樓梯沒扶手跌傷，導致癱瘓，向餐廳求償新台幣3078萬餘元；台中地院法官認定，因已超過時效、方男也有過失，判賠364萬餘元，可上訴。

台灣台中地方法院民事判決書指出，73歲方姓男子民國104年7月30日下午5時多到台中市梧棲區一家餐廳用餐，自1樓步行往2樓樓梯時，因樓梯未裝設扶手而跌倒，送醫診斷創傷性頸椎盤間突出合併脊髓損傷四肢癱瘓。

方姓男子就醫支出醫療費用267萬8180元，及已支出看護費用297萬800元，向餐廳求償包括醫療費用、未來看護費用、精神慰撫金與懲罰性賠償金共3078萬2223元，但餐廳的保險公司僅理賠76萬9386元，雙方就賠償金額差距過大而提起訴訟。

法官審理時認定，方姓男子提民事求償訴訟時，已過2年時效，請求的精神慰撫金與懲罰性賠償金都不允許，另推算回溯提告日前2年，自105年3月後的醫藥費、已付看護費及未來預估看護費，可請求賠償為1041萬餘元。

民法規定，因侵權行為所生損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2年間不行使而消滅；此外，時效完成後，債務人得拒絕給付。

不過，法官審酌餐廳雖設電梯但指引標誌不足，確有過失，而方姓男子事發時步履不穩未注意樓梯高度，本身也有疏失，應負65%責任，判定可請求賠償364萬餘元，全案可上訴。（編輯：李明宗）1080107