擦撞公車機車女騎士遭輾死亡 司機無保飭回

桃園市蘆竹區6日發生一起交通意外事故，19歲的張姓女機車騎士在與公車發生碰撞後滑進車底，遭公車後輪輾過身亡；檢察官在訊問司機後無保飭回，後續將深入偵辦以釐清責任歸屬。（桃園市警局蘆竹分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月7日

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）桃園市蘆竹區昨天下午發生一起交通意外事故，19歲的張姓女機車騎士在與公車發生碰撞後滑進車底，遭公車後輪輾過身亡，公車司機酒測值為零，檢察官將持續偵辦以釐清案情。

桃園市警局交通大隊蘆竹分隊小隊長林泰宏今天傍晚受訪表示，昨天下午3時33分許，一名客運的鄭姓駕駛，開著公車沿南崁路二段外側車道往桃園方向直行，在行經南崁路二段與南工路口，與同向騎乘普通重型機車的19歲張女發生碰撞，張女在倒地後遭大客車右後車輪輾壓，頭顱破裂腦漿外溢當場死亡。

林泰宏表示，鄭姓駕駛經過呼氣酒測，測定值為零，公車上約10位乘客則無人受傷，警方鑑識組人員隨即前往肇事現場勘查採證後，報請桃園地檢署進行相驗，檢察官在訊問司機後無保飭回，後續將深入偵辦以釐清責任歸屬。

警方表示，透過監視器畫面可以看見，當公車準備穿越路口時，右側張女騎乘的機車疑似準備右轉，突然又搖搖晃晃的往左拉回，就在這一瞬間便與公車發生擦撞，女騎士倒地滑入車底，公車駕駛疑似反應不及，後輪直接輾過女騎士頭部，造成張女當場死亡。（編輯：張銘坤）1080107