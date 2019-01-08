越南移工疑詐賭遭囚 台南警方攻堅送辦4人

台南一名陳姓越南移工因被懷疑詐賭，5日晚間遭3名同鄉從宿舍押出毆打，再被一名台籍男子載送到旅社囚禁，警方攻堅救出，4名涉案人全遭送辦。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月8日

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南一名陳姓越南移工因被懷疑詐賭，遭3名同鄉從宿舍押出毆打，再被一名台籍男子載送到旅社囚禁，被害人伺機打電話向女友求救，警方攻堅救出，4名涉案人全遭送辦。

台南市警局第六分局偵查隊員今天告訴中央社記者，30歲陳姓越南移工被懷疑詐賭，5日晚上遭同鄉3名阮姓男子從台南市南區宿舍押出，還被毆打成傷，再透過台籍陳姓男子載送到關廟區旅社囚禁，被害人更被迫簽下新台幣120萬元本票。

被害人遭囚禁期間，伺機打電話向越南籍陳姓女友求救，女友6日晚上6時向警方報案，警方鎖定目標，2小時後攻堅，救出被害人，在場3名阮姓男子全被逮捕，警方也傳訊負責載送的陳男到案。

警方調查，3名涉案的越南男子，一名從商，一名是移工，另外一名則是逃逸外勞，3人可能是受僱押人，被害人遭同鄉以木棍和徒手毆打，全身是傷，無生命危險，但被害人否認詐賭。

警方訊後依恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪嫌，將犯案4人移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳俊碩）1080108