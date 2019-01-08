抗議參選北巿長須繳保證金 范雲興訟

（中央社記者劉世怡台北8日電）社會民主黨召集人范雲登記參選台北市長時拒繳選舉保證金，選委會因而不受理。她抗議保證金制度對人民參政權的侵害，今天赴法院提起行政訴訟，期待法官找出疑義後，聲請釋憲。

去年8月30日，范雲前往台北巿選委會登記參選台北巿長，但她拒繳選舉保證金新台幣200萬元，選委會以「保證金不合規定」為由，不受理范雲的候選人申請登記。

范雲後來提起訴願，去年11月底遭駁回後，今天向台北高等行政法院遞狀提起行政訴訟，抗議保證金制度對人民參政權的侵害，並召開記者會。時代力量、綠黨、基進黨、台聯、司改會、十八歲公民權推動聯盟等團體出席聲援。

范雲指出，鉅額保證金制度早已成為富者為所欲為、貧者有志難伸的失當制度，違反憲法所揭示的平等權與參政權，法國、德國、義大利都沒有保證金制度，且在去年10月，加拿大法院也已宣告保證金制度違憲。

社民黨發布新聞稿指出，反對鉅額保證金，是因為它已成為一種有意參選者必須先證明自己是否有錢的制度，違反憲法第7條所規範的「平等權」、第17條所規範的「參政權」，以及第130條所規範的「被選舉權」。期待法院受理法官找出疑義後，聲請釋憲。

新聞稿表示，若保證金制度的存在，是為了防範參選浮濫，期望參選者可以因此變得審慎，那麼社民黨必須說，這個期望打從一開始就邏輯不清、帶有歧視貧者意味，而且早已成空。（編輯：戴光育）1080108