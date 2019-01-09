紙廠偷排有毒廢水 檢察官起訴業者求重刑

（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣埔心鄉的華德美紙廠涉嫌埋暗管，偷排廢水進入大排水溝，廢水中的有毒氣體硫化氫釋出，埔心鄉民因此常聞到惡臭，彰化地檢署依違反水污法等罪，將洪姓負責人提起公訴。

彰化縣埔心鄉市區居民經常聞到惡臭，但都找不到來源；去年10月，環保署中區督查大隊會同台灣彰化地方檢察署檢察官，前往在埔心鄉設廠的華德美紙廠進行稽查和搜索，查出紙廠為躲避稽查，埋設暗管將廢水排入大排水溝，負責人洪成國經檢察官約談後，諭令新台幣200萬元交保。

根據彰化檢方今天公布的起訴書，檢察官查出，華德美紙廠長期違法排放含有有毒氣體的廢水，而廢水中的硫化氫濃度超標19倍，稽查人員在取樣蒐證時，還因為吸入過量的硫化氫，差點當場暈倒。

檢方指出，業者涉嫌埋設暗管偷排廢水，而為了躲過環保單位的稽查，還在廠內設電子儀器，設定在凌晨和中午時，自動切換開關偷排廢水，另在放流口設置監視器和警報器，隨時監控廢水排放時的情形。

洪成國接受檢方約談時，雖承認繞流排放，未依事實申報，不過檢察官還查出業者偷排廢水的時間至少8年以上，不法所得約7600萬元，今天依違反水污染防制法與廢棄物清理法，將負責人洪成國提起公訴並建請法官從重量刑，不得緩刑。（編輯：翁翠萍）1080109