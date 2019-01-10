法警會計師教師換跑道 成調查局生力軍

（中央社記者蕭博文台北10日電）調查局今天舉辦調查班第55期結業典禮，共計有60位學員結業，其中男生33位、女生27位，平均年齡26.38歲，包括法警、會計師、教師成功轉換跑道，投入調查工作。

調查局指出，為有效提升工作能量，廣招各類專業人才，本期學員背景多元，擁有碩士學歷者計22人，專業領域涵蓋法律、財經、資訊、電子、營繕、化學、醫學等領域，也不乏精通各國語文者，素質優異。

以第一名成績結業的林星濰曾在桃園地院擔任法警5年，看盡各種犯罪手法與人生百態，深感打擊犯罪、實現正義的重要性，因而萌生投考調查局的想法。

第二名結業的楊啟靖高考律師及格，認為法律人才在產官學各有不同角色、定位，調查工作能夠挖掘犯罪線索，是他感興趣的領域；第三名結業的張育嘉碩士論文以兩岸關係為主題，因而體認兩岸交流中應防範國安漏洞，因此投身國安團隊。

曾任職大型會計師事務所的郭建容有個檢察官姊姊，因此在會計師事務所工作時常與姊姊討論經濟犯罪，最後認為應可以投入司法體系，為國家社會做出更大的貢獻。

此外，原為高中化學老師的孟慶璿有感於近年黑心食品層出不窮，決定放棄穩定的教職及生活，希望能以化學專業為國人健康把關。

在美國出生的吳艾璇曾任職中央研究院研究助理，她說，看到不公不義的事情都會有點氣憤，才決定報考調查局，也為此放棄美國國籍。

調查局表示，學員必須經過一年的嚴格訓練，涵蓋國家安全、犯罪調查、資訊、科技，還得完成半程馬拉松、海泳、攀登百岳等三大考驗，藉以磨練專業能力與堅毅精神，今天60位學員順利結訓，將共同肩負起維護國家安全、防制重大犯罪的神聖使命。（編輯：李亨山）1080110