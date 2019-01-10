賄選一票30萬 彰化埔鹽鄉代主席遭收押

（中央社記者蕭博陽彰化縣10日電）彰化縣埔鹽鄉鄉民代表會主席陳武騰涉嫌在這屆主席選舉中，以一票新台幣30萬元向多名鄉代買票以利當選主席，彰化地檢署昨天發動搜索並訊問陳武騰等人，訊後聲押陳武騰獲准。

彰化地方檢察署今天發布新聞稿表示，獲報某鄉民代表會正、副主席選舉疑有賄選情形，指派檢察官邱呂凱指揮調查局彰化縣調查站偵辦，昨天由主任檢察官葉建成、陳信郎率隊並指揮彰化縣調查站搜索涉行賄、受賄代表等人住處，並傳訊涉案人及相關證人。

彰化地檢署指出，陳姓與黃姓鄉民代表都有意角逐代表會主席，為尋求其他鄉代投票支持，各以主席每票30萬元、副主席每票10萬元代價，向多名鄉民代表買票行賄，選舉結果由陳姓鄉代當選主席。

彰化地檢署表示，檢察官訊問後，認為陳男涉嫌公職人員選舉罷免法第100條第一項、第二項投票行賄、受賄罪嫌，供述內容與其他事證不符，且有共犯、證人尚未到案，恐有串供、串證之虞，昨天深夜向法院聲請羈押禁見，檢察官邱呂凱蒞庭，法院今天凌晨裁准。

根據埔鹽鄉公所網站介紹，鄉民代表會主席陳武騰曾當選第14、16、17、18、19、20屆代表，經歷有愛心慈善會長、埔鹽國中慈善會第一屆會長、埔鹽國中志工隊長，政見為監督公所預算執行、積極爭取地方建設、關懷婦幼及弱勢族群照顧與服務等內容。（編輯：陳俊碩）1080110