潑汽油燒小三案 曾姓男子請求再次測謊

（中央社記者劉世怡台北10日電）63歲曾姓男子被控對婚外情女子潑汽油縱火致重傷，一審判他12年。二審去年開庭准曾男測謊請求，但他當時因吃藥沒測，二審今又開庭，他請求再給測謊機會，屆時若因故不能測就放棄。

根據一審桃園地方法院判決指出，曾男於民國106年10月10日下午2時許，在桃園市大溪區的鐵皮屋農舍住處，因細故及金錢糾紛與羅姓女友發生口角後，先朝羅女上半身潑灑汽油，再以燃燒樹枝朝羅女上半身丟擲，羅女全身70%燒燙傷。

判決指出，曾男犯後逃亡5天才出面投案，一審法院依殺人未遂罪判處12年徒刑，曾男不服提起上訴。

二審台灣高等法院之前開庭時，曾男說「凶手不是我」，他沒有潑汽由，也沒有拿有火光的樹枝去點火，請求測謊，可以證明他是被冤枉的。

日前刑事局人員當時前往看守所對他進行測謊前，詢問身體狀況，曾男說他有高血壓、糖尿病、僵直性脊椎炎及眼睛不舒服，有些藥有吃，有些沒吃。因施測前服用類似鎮定劑或心律不整藥物，會影響測謊結果，因此當天未進行測謊。

二審今天又開庭，曾男連說三次，「我很願意測謊」，請求再給機會，到時如果再遇到問題不能測，就會放棄（不用測）。

此外，曾男1月23日羈押期滿，他在庭上表示，已遭押15個月，關到快傻掉，他不會逃亡。

法官庭末諭知，因曾男案發後有逃亡事實，是否續押，以及准予測謊，之後由合議庭評議後再裁定。（編輯：陳俊碩）1080110