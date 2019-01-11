性侵假釋男破壞電子腳鐐逃逸 檢警追緝

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東縣25歲潘姓性侵假釋男子昨天下午在花蓮縣大富火車站附近破壞電子腳鐐逃逸，檢警擔心潘男再犯全力追緝。

台東地檢署主任檢察官連思藩表示，潘姓男子犯下與未滿14歲女子性交罪，經法院判處有期徒刑6個月，並同竊盜、恐嚇等案件入監執行，去年6月27日假釋出監，並保護管束。

地檢署會同其他單位評估，認為潘男有高度再犯罪的風險，於是對他施以科技設備監控（電子腳鐐），並命令每天晚間10時至翌日上午6時許，不得離家外出（宵禁），其餘時間可外出，但必須有電子腳鐐監控。

未料，昨天下午4時許地檢署發現潘男的電子腳鐐出現異常訊息，位置在大富火車站附近，經派員前往查看，發現電子腳鐐已遭破壞丟棄，潘男不見蹤影。

連思藩表示，因擔心潘男再犯，地檢署昨天立即指示花蓮縣警察局、台東縣警察局展開拘提，並發布通緝取消假釋，呼籲民眾發現可疑人士立即與檢警聯繫。（編輯：管中維）1080111