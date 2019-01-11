許宗力：人民信任是司法最後一道生命線

（中央社記者林長順台北11日電）司法院長許宗力今天說，民眾近10年對司法的信任僅4成上下，司法未能免於政治干預的印象，或媒體錯誤誇大報導是原因之一，司法院正陸續推動司改法案，提升人民對司法的信任。

司法院與法務部、中華民國律師公會全國聯合會上午在法官學院國際會議廳共同舉辦「第74屆司法節學術研討會」，許宗力在開幕儀式致詞時做上述表示。

許宗力指出，人民的信任是司法的最後一道生命線，即使2、30年來已確立審判獨立，行政或政黨的不當干涉已不復存在，司法風紀已有明顯改善，法官的認真與工作品質，相較司法先進國家並不遜色，但人民對司法並不滿意，近10年來民眾對司法的信任，仍僅在4成上下的低檔遊走、徘徊。

他說，不受信任的原因有很多，例如在特定案型中崇尚重刑的台灣社會文化；司法未能脫免於政治干預的威權印記遺留；或有時出於媒體錯誤或誇大報導，反覆強化了法官與常民經驗脫節的公共形象；也可能是政治意識形態對立、社會價值多元而致生觀念分歧。

許宗力表示，身為司法體系的大家長，提升人民對司法體制的信任，自然是他與司法院責無旁貸的任務。

許宗力指出，司法院正陸續推動各項司改法案，如即將上路的「大法庭」制度，這些制度變革的核心目標之一，無非就是要強化人民對司法制度公正性的信任。

他說，制度改革只是基礎建設，能撐起人民信賴的梁柱，終究還是在人，唯有法官用溫暖、柔軟的心，在審判時展現耐心、開闊之心及同理心，才能讓民眾感受法律中的溫度與人性，也才能長久維繫人民對司法的信心。（編輯：管中維）1080111