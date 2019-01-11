台東性侵犯破壞電子腳鐐逃逸 宜蘭員山鄉落網

（中央社記者劉建邦台北11日電）25歲男子潘俊皓犯下與未滿14歲女子性交罪，經法院判決確定後，假釋出獄並交付保護管束，潘男卻破壞電子腳鐐脫逃。刑事局今天已在宜蘭員山鄉逮捕潘男，後續將交由台東地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1080111

台東性侵犯常上網找少女交往 破壞電子腳鐐脫逃

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東首次發生性侵高風險的男子破壞電子腳鐐脫逃，台東地檢署除了取消假釋並已發布通緝，社工人員表示，這名男子喜歡在網路尋找涉世未深少女交往。

台東縣鹿野鄉25歲男子潘俊皓（原姓名：李俊皓）犯下與未滿14歲女子性交罪，經法院判處有期徒刑6個月，並同竊盜、恐嚇等案件合併執行1年5個月徒刑，入監執行，去年6月27日假釋出獄，並交付保護管束。

地檢署會同其他單位評估，認為潘男有高度再犯罪的風險，於是對他施以科技設備監控（電子腳鐐），並命令每天晚間10時至翌日上午6時許，不得離家外出（宵禁），其餘時間可外出，但必須有電子腳鐐監控。

台東縣25歲性侵假釋男子潘俊皓10日下午在花蓮縣大富火車站附近破壞電子腳鐐逃逸，檢警全力追緝。（圖取自內政部刑事警察局網頁www.cib.gov.tw）

未料，昨天下午4時許，地檢署發現潘男的電子腳鐐出現異常訊息，位置在花蓮縣鳳林鎮大富火車站附近，經派員前往查看，發現電子腳鐐已遭破壞丟棄，潘男不見蹤影。

台東地檢署已通知監獄取消潘男假釋，並發布通緝，台東地檢署主任檢察官連思藩表示，到目前為止尚無法掌握潘男行蹤，呼籲潘男儘快出面。

根據輔導過潘男的社工人員表示，潘男喜歡在臉書上曬照片，並尋找涉世未深少女交往，經常有交往對象，呼籲年輕女孩多注意這名男子。

連思藩表示，潘男是台東首名破壞電子腳鐐脫逃的性侵高風險者，台東目前有6名性侵高風險者戴電子腳鐐監控。（編輯：陳俊碩）1080111