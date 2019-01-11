小黃司機誤踩油門撞6車 7輕傷幸無大礙

66歲的林姓男子駕駛計程車11日上午近9時行經左營區華夏路口要煞車停等紅燈時，疑因誤踩油門，撞上前方停等紅燈的5輛重機車，又再與高姓男子駕駛的黑色自小客車發生碰撞，造成7人輕傷，就醫後都無大礙。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 108年1月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）計程車駕駛66歲林姓男子今天疑因誤踩油門，撞擊5輛機車和1輛自小客車，造成7人輕傷，就醫後都無大礙，高雄市警方進行汽、機車駕駛呼氣酒測值為零，將進一步調查肇事原因。

高雄市警察局左營分局交通分隊調查，林男駕駛計程車上午近9時行經左營區，沿著重愛路快車道東向西方行駛，行經華夏路口要煞車停等紅燈時，疑因誤踩油門，撞上前方停等紅燈的5輛重機車，機車被連環撞猶如保齡球般倒地。

與停等紅燈的重機車發生碰撞後，計程車又再衝撞至華夏路，與高姓男子駕駛的黑色自小客車發生碰撞，黑色自小客車被撞擊後又再撞上分隔島路燈。車禍共造成5名機車騎士和1名被載乘客及高男受輕傷。

警方獲報趕至現場處理，除協助傷者送醫，並測繪拍照並實施酒測，汽、機車駕駛呼氣酒測值為零。林男供稱，當時是要煞車停等紅燈，誤踩油門才會撞上5輛停等紅燈的重機車後，再衝撞黑色自小客車。

這起車禍也造成計程車前車頭保險桿受損，5輛重機車左右側車身受損，黑色自小客車前車頭保險桿及左右側車身板金損壞。（編輯：陳俊碩）1080111