勤力與蘋果日報經銷爭議 新北：維護勞工權益

（中央社記者黃旭昇新北11日電）勤力公司與蘋果日報終止經銷契約事件，新北市政府今天表示，勤力公司曾洽詢勞工局相關確保勞工權益訊息，不過並未申請勞資爭議調解，市府會密切觀察，維護勞方合法權益。

蘋果日報8日報導，長期負責台灣蘋果日報總經銷業務的勤力國際公司傳因財務困難，歷年來共積欠蘋果日報超過新台幣3億元貨款未付，蘋果日報為確保公司權益，1月3日即終止雙方經銷合約，並於8日向台北地院提告給付貨款及返還爭議款訴訟，要求勤力公司儘速清償。

勤力董事長岑德強今天登報反駁，稱幾個月前壹傳媒給他們解僱信，卻未提及之前允諾給他的1/4投資金額，他相信台灣民主和司法，並信天眼昭昭，好人及壞人必有報應。

岑德強在廣告中表示，壹傳媒主席黎智英要到台灣做出版時，指名要他到台灣做發行，黎智英承諾投資他25%，但當時他向壹傳媒副主席周安橋說，暫時不要這1/4的資金，當有一天結束營業，再給他這些資金，讓他遣散員工。

勤力公司位於新北市新店區，市府勞工局說，日前曾接獲勤力公司諮詢維護勞工權益的電話，勞工局也已經預先瞭解相關信息，也會密切注意確保勞工權益。（編輯：唐聲揚）1080111