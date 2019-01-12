桃機春節旅客量爆增 國境無休為防疫把關

（中央社記者邱俊欽桃園機場12日電）桃園機場農曆春節疏運期間平均每天航班約800架次，至於旅客爆增是否造成防疫隱憂，台北關表示，旅客經過層層安檢與動線分流，對防疫檢查影響不大；防檢局也強調無休為防疫把關。

桃園機場公司今天表示，春節疏運期間全日客機架次在1月30日到2月3日、2月5日到13日期間，每日超過790架次，其中以10日（大年初六）862架次最高，估單日旅運量預超過14萬人次。

由於桃園機場今年春節期間的航班量將比以往增加，可能會因為機場負荷加重，造成停機坪、空橋、行李轉盤等運轉吃緊。桃機公司表示，以去年農曆春節期間每天航班量約700班，桃機的消化量約可達770班左右，去年平均約延誤一小時，今年可能會延誤超過一小時。

至於旅客量增加，是否會造成國境在查緝非洲豬瘟肉品上的漏洞，關務署台北關表示，旅客從出發地搭機、經過行李X光檢查到抵達目的地時，行李再度經過機場的X光掃描，其實已經大幅度減低安全疑慮，對於零星攜帶違規肉品的旅客，也會透過X光機掃描出的輪廓，再進行攔查。

關務署台北關表示，旅客在下飛機後，會行經免稅店購物、移民署查驗、提領行李等層層的分流，因此旅客最後經海關查驗櫃檯時，不至於會造成大排長龍的狀況，即使旅客量增加，對於防疫檢查影響不大，也不會影響流程。

另外，被問到是否有增設X光機掃描旅客行李計畫，海關人員說，牽涉到全面稽查行李，勢必影響旅客通關時間，與國境的防疫責任歸屬問題未解，目前並無定案。

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局副分局長林崧表示，桃園機場目前共有25隻防疫犬進行各項任務，由於全國各機場、港口都需要防疫檢查，春節期間只能在有效的人、犬能力搭配下，希望為防疫把關，目前沒有收到有增援人力的通知。

桃園機場公司表示，經過與各單位協調後，目前從中國大陸返抵桃園機場的班機行李，盡量安排在固定幾個行李轉盤，以方便防疫單位宣導，或海關人員檢查行李時能特別留意。

海關與防檢局均表示，在農曆春節期間除了固定輪休外，將停止其他休假，全面投入國境各項防疫工作。

林崧表示，若希望將違規肉品阻絕於國境，還是要靠「旅客自覺」，因為非洲豬瘟一旦入侵台灣，將對台灣農產畜牧業產生嚴重衝擊。

台北關目前持續機場各區域宣導，同時在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，並呼籲旅客若不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以避免受罰。（編輯：張銘坤）1080112