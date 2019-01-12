男子持刀搶運將 劃頸鮮血噴濺逃逸遭逮

新北市一名黃姓男子（右）因欠債無力償還，11日凌晨持刀行搶計程車司機，過程中劃傷司機頸部，黃男驚慌失措落跑，經友人林男接應逃逸，警方循線逮人，訊後送辦。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月12日

（中央社記者王朝鈺新北市12日電）新北市黃姓男子因欠債無力償還，昨天深夜持刀行搶計程車司機，過程中劃傷司機頸部，黃男見鮮血噴濺驚慌失措趕緊下車落跑，再由友人林男接應逃逸，警方逮捕兩人，訊後送辦。

警方調查，25歲有多項竊盜前科的黃男與27歲林男，因住在瑞芳及雙溪地區，兩人熟悉侯牡公路深夜時段人車稀少，黃男因此提議行搶計程車司機。

警方查出，黃男昨天深夜0時許，先在瑞芳火車站前隨機挑選一輛計程車，上車後指示司機張男開往雙溪火車站，深夜0時27分，行經侯牡公路瑞芳與牡丹的交界處時，黃男見四下無人，便假借要尿尿要求張男停車。

黃男隨後拿出預藏刀械在車上抵住張男頸部，要求對方拿出錢財，未料過程中劃傷張男脖子，黃男見張男鮮血噴濺嚇得驚慌失措，趕緊下車拔腿狂奔，再由林男騎機車接應逃逸。

張男急忙負傷到瑞芳警分局報案，員警立刻將他送醫治療，所幸沒有生命危險。瑞芳警分局專案小組以車追人，今天深夜0時許在雙溪區柑腳一帶路旁逮捕黃男，並通知林男到案說明。

黃男到案後坦承犯行，供稱因欠債無力償還才會鋌而走險犯案，林男則坦承負責接送，但對於行搶則辯稱一概不知，警方訊後依強盜、殺人未遂等罪嫌，將兩人移送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1080112