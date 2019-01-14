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花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里

最新更新：2019/01/14 13:44
花蓮縣蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，她的兒子因重病14日上午會從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車可以讓道。圖為上午家屬為男嬰辦理出院手續，將轉送台大醫院。中央社記者李先鳳攝　108年1月14日
花蓮縣蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，她的兒子因重病14日上午會從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車可以讓道。圖為上午家屬為男嬰辦理出院手續，將轉送台大醫院。中央社記者李先鳳攝　108年1月14日

（中央社記者沈如峰、李先鳳宜蘭縣14日電）花蓮慈濟醫院收治一名5個月大的男嬰因家屬需求，今天被轉送台大醫院醫治。在宜花及國道警方接續開道護送近190公里下，病患近中午平安抵達台大。

花蓮縣一名蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，她的兒子因重病，今天上午9時許，會從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車時可以讓道。

花蓮慈濟醫院指出，病患為5個月大男嬰，他是12日送到醫院治療，到院時發高燒、有抽筋狀況，經醫師檢查為腦部感染發炎，有敗血症合併多重器官衰竭狀況。13日病情獲得控制，男嬰母親在今天上午10時為男嬰辦理出院。

院方表示，花蓮慈濟醫院是東部醫學中心，小兒部副主任兼兒童急重症科主任張宇勳是新生兒專科醫師，有10多年經驗，對於來看診的病童都非常的用心。若家長不信任，堅持要出院，也只能尊重。

花蓮縣一名蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，兒子因重病14日上午9時許會從花蓮送往台大醫院救治，希望看到救護車可以讓道。（圖取自花蓮同鄉會臉書社團facebook.com）
花蓮縣一名蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，兒子因重病14日上午9時許會從花蓮送往台大醫院救治，希望看到救護車可以讓道。（圖取自花蓮同鄉會臉書社團facebook.com）

經相關作業後，這名男嬰病患於上午10時從花蓮慈濟醫院出發，由花蓮警方護送到宜花交界；後續由宜蘭警方接手，護送到國道5號蘇澳匝道；再由國道警察經由雪山隧道，送抵辛亥隧道；最後由台北市警方於上午11時55分將病患護送抵達台大，接受治療。

警方統計，花蓮慈濟醫院到台大醫院路程將近190公里，這趟由宜花與國道警方接續護送的勤務只耗時2個小時5分鐘即完成。

「護送任務順利完成，接下來就交給醫護人員，大家一起幫病嬰祈禱吧！」這名5個月大的男嬰病患平安送抵台大後，臉書社團「蘇花公路即時路況」有不少網友感謝警方這次協助護送。

兩週前花蓮也有一名早產嬰兒因病重而送往台大醫院救治，整個過程是由轄區警方及國道警察協助，順利地將嬰兒送抵台大。（編輯：戴光育）1080114

花蓮縣蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，她的兒子因重病，14日上午會從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車可以讓道。上午家屬辦理出院手續，約10時離院，由救護車急送台大。中央社記者李先鳳攝　108年1月14日
花蓮縣蘇姓民眾在臉書社群貼文表示，她的兒子因重病，14日上午會從花蓮送往台大醫院救治，希望大家看到救護車可以讓道。上午家屬辦理出院手續，約10時離院，由救護車急送台大。中央社記者李先鳳攝　108年1月14日
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