九把刀農路擦撞堅持等警察再移車 回堵惹人怨

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）本名柯景騰的知名作家九把刀，假日駕駛奧迪車輛到苗栗露營，行經卓蘭鎮一處農路，與賓士車發生小擦撞，因堅持等警察到場，才願意移車，導致車輛回堵，引來其他用路人抱怨。

大湖警分局今天指出，13日下午2時許接獲通報，卓蘭鎮西坪里的農路，傳出車禍事故，立即派員前往查看，發現是41歲柯姓男子駕駛奧迪車，與38歲鍾姓男子駕駛賓士車，發生擦撞。

卓蘭分駐所副所長張弘昌表示，處理員警接獲110通報，約5分鐘後到達現場，雙方車輛已經移開，車禍事故無人受傷，雙方駕駛也沒有酒駕，只有車輛毀損，依規定進行測繪處理。

原以為單純輕微交通擦撞意外，有用路人把事故畫面轉po到臉書社團「爆怨公社」指出，「只是個小擦撞而已，雙方照片拍完或線畫一畫，就可以把車移旁邊，但奧迪車主卻堅持等警察來後才願意移車，也要求賓士必須等警察來後才能移，造成雙向一堆車無法通行」、「最後是我去吼奧迪車主，他才願意移走」。

網友看了影片紛紛留言，有人說：「開好車的人技術不一定好」、「人沒受傷就要移車了」、「警察來先開一張妨礙交通」。而事後則有眼尖民眾發現，奧迪駕駛就是知名作家九把刀。

事後九把刀也在個人臉書發文「露營下山遇到小擦撞」，內容提及開在他後面的休旅車，「看到我擦到了，神乎其技地往後開上坡路，直接換條路走掉」，殊不知，其他駕駛人是不耐久候，不得已選擇繞遠路。（編輯：卞金峰）1080114