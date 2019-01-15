臭襪子裝槍彈 男留DNA露餡被台南警方逮捕

有腳汗症的44歲孫姓男子，10年前將一把改造手槍及9顆子彈裝在一隻穿過的臭襪子，丟棄在台南市南區草叢中，未料孫男去年8月在台中犯下機車竊案，留下DNA檔案，警方比對後，證實10年前丟棄槍彈的就是孫男。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 108年1月15日

(中央社記者路張榮祥台南15日電）有腳汗症的44歲孫姓男子，10年前將一把改造手槍及9顆子彈裝在一隻穿過的臭襪子，丟棄在台南市南區草叢中，去年他在台中犯下機車竊案，留下DNA檔案，才被台南警方逮到。

台南市警局第六分局人員今天指出，戶籍地在台中的孫男是名廚師，民國98年9月將包覆著改造槍彈的臭襪子，丟棄在台南市南區大同路的巷弄草叢中，被民眾發現報警，警方調閱監視器沒有斬獲，只知道這隻襪子有異味，應該有人穿過。

當時刑事警察局沒有孫男的DNA檔案，無法比對，警方只得採集生物跡證，這個案子也成為懸案。未料孫男去年8月在台中犯下機車竊案，留下DNA檔案，警方比對後，證實10年前在台南南區丟棄槍彈的就是孫男。

孫男供稱，10年前他在高雄餐廳當廚師，一名同事因吸毒被老闆趕出宿舍後燒炭自殺，他在這名同事的宿舍中找到這把改造手槍及子彈，後來他到台南找一名女網友，就把槍彈裝在襪子中丟棄。

至於襪子為何有異味，孫男說，他有嚴重的腳汗症，喜歡購買質地較厚、偏黑、灰色的襪子，如此腳流汗時，襪子比較不容易溼臭，沒想到襪子上的腳汗和DNA成為警方鎖定的關鍵。警方訊後依法送辦。（編輯：陳俊碩）1080115