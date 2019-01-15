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男撞公車棄毒就醫逃逸 警10小時逮人

最新更新：2019/01/15 11:32

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）余姓男子昨天開車行經基隆市孝東路時，先撞上分隔島後再追撞快捷公車，余男送醫前將毒品丟在分隔島草叢，到醫院後又假借抽菸逃跑，警方循線將他逮捕，訊後送辦。

警方今天表示，25歲余男昨天上午9時許開車行經培德路與孝東路口時，疑似車速過快失控撞上分隔島，再逆向迎面撞上2088快捷公車，警消到場後，發現余男滿臉鮮血，立刻將他送往基隆醫院治療。

不過，有乘客向警方反映，余男將不明物品丟到分隔島草叢，警方立刻派員搜尋，在手機盒內發現吸食器及毒品安非他命2包，合計19.44公克，員警立刻趕往醫院，但余男已假借抽菸逃之夭夭。

警方昨天晚間8時許，循線在暖暖區源遠路路旁逮捕余男，余男到案後坦承持有毒品，警方並在車上找到K他命0.54公克。

警方調查，余男因涉及毒品、傷害案件入獄服刑，去年底才剛出獄，未料又再度持毒，警方除採集余男尿液送驗外，訊後並依毒品危害防制條例函送法辦。

警方表示，依A2（有人受傷）交通事故處理原則，由於余男非毒品案件現行犯，因此無須派員戒護就醫。（編輯：方沛清）1080115

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