運毒集團設機械公司 走私藏毒模具被起訴

（中央社記者蘇木春台中15日電）劉姓男子組成毒品走私集團，先成立一家機械公司，自馬來西亞進口不鏽鋼射出機模具，退回馬國後夾藏毒品愷他命進口，在高雄關被攔截，檢方今天依毒品等罪將劉男等4人起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，22歲劉姓、26歲黃姓、24歲曲姓與24歲劉姓男子共同組成毒品走私集團，由綽號「義哥」逃亡海外的男子，先指揮成員在雲林縣成立機械公司。

集團民國106年9月間，先自馬來西亞進口8具不鏽鋼射出機模具，入關後再運送至機械公司，以完成試走程序，在107年3月30日，再將其中7具模具運回馬來西亞。

集團中多名成員107年7月3日前往馬來西亞，將已運到當地的4具模具拆解，接著把第三級毒品愷他命夾藏在模具中，同月23日再委託船務公司，將模具運往台灣進口。

貨物在107年8月1日運抵高雄港後，台中地檢署檢察官接獲線報，指揮台中市政府警察局刑警大隊，會同財政部關務署高雄關小港分關人員，開櫃查驗集團進口的模具，在夾層內共查獲126包總重108公斤的愷他命。

辦案人員同年8月7日，持拘票前往雲林縣將集團成員劉男等4人逮捕，並查扣進出口紀錄單、貨運公司收據、電腦主機、改造手槍與子彈等贓證物，訊問後移送台中地檢署偵辦。

集團成員坦承受「義哥」以月薪新台幣3萬元聘僱，成立機械公司走私毒品，檢方審酌證人證詞與相關證據後，今天依違反毒品危害防制條例、懲治走私條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將劉男等4人起訴。（編輯：翁翠萍）1080115