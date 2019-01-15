W飯店女模命案 土豪哥請求300萬交保待裁定

「土豪哥」朱家龍在庭上說，自己體型比較受矚目、也沒有能力逃亡，法官要朱家龍直接講「要提出多少交保金額」，朱家龍答稱300萬元，法官諭知之後評議，再裁定是否准許。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北15日電）「土豪哥」朱家龍被控涉及女模命案，二審遭判刑10年，經最高法院發回更審，因他羈押期將屆滿，高院今天開延押庭，朱家龍說，須就醫請求以新台幣300萬元交保。

朱家龍在庭上說，自己體型比較受矚目、也沒有能力逃亡，法官要朱家龍直接講「要提出多少交保金額」，朱家龍答稱300萬元，法官諭知之後評議，再裁定是否准許。

全案緣於朱家龍被控於民國105年12月2日訂房入住W Hotel 2502號房，邀約友人洪聖晏、蔡逸學舉辦毒品派對，另邀郭姓被害女子等人參加，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡。

朱家龍105年12月6日凌晨離開飯店，派對仍在洪聖晏、蔡逸學主持下進行，一名劉姓女子出現撞牆、昏睡等異狀，朱家龍聞訊卻未停止派對，導致郭姓女子12月7日因用毒過量身亡。

二審台灣高等法院去年5月底認定朱家龍是訂房人及派對主辦人，具決定性的關鍵影響，卻持續提供藥品不知節制，導致郭姓女子身亡，依藥事法判朱家龍10年徒刑；朱家龍友人蔡逸學、洪聖晏也是派對主辦人，各遭高院判刑10年、10年6月。

案經上訴，最高法院去年10月將朱家龍、蔡逸學、洪聖晏所涉部分發回高院更審。（編輯：李錫璋）1080115