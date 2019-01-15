報到4天協力護送救女嬰 訓練生警緊張又開心

（中央社記者管瑞平新竹縣15日電）新竹縣一名1歲女嬰因熱痙攣失去意識，母親情急攔巡邏車求救，警方一路鳴笛直奔醫院，順利救回女嬰，其中實務訓練生陳筠珮報到僅4天就遇到這種突發勤務，既緊張又開心。

新竹縣竹東鎮一名1歲大女嬰14日晚間因熱痙攣全身抽搐，一度失去意識，母親和家人焦急抱著女嬰外出準備送醫，正巧遇上竹東分局竹東派出所巡邏警車，連忙求救。

竹東派出所警員楊德馨及實務訓練生陳筠珮，見嬰兒全身抽搐，氣息微弱且失去意識，情況緊急，為爭取黃金救命時間，當機立斷，請婦人帶著嬰兒坐上警車，一路鳴笛、按喇叭直奔醫院，原本15分車程，不到5分鐘時間即抵達竹東榮民總院。

警方表示，當時正值下班時間，且竹東鎮道路較狹小容易塞車，警員楊德馨駕駛警車一路狂奔，實務訓練生陳筠珮則幫忙安撫婦人情緒，所幸在短時間內順利將嬰兒送往醫院救治，女嬰送到院後狀況也逐漸穩定。

兩名緊急救援的暖警中，實務訓練生陳筠珮報到僅4天，今天對於這次突發為民服務表示「還滿開心可以幫助民眾」，但也坦言多少有些緊張，好在有學長在旁邊指導，也讓她學習到處理事情要冷靜。

由於來不及道謝，兩名員警就已離開，女嬰母親事後也在網路po文感謝警方，「這段路程是這輩子最煎熬的時候，謝謝兩位員警一路的安慰」。（編輯：李錫璋）1080115