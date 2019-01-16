家暴案私刑爭議 警籲理性勿觸法

（中央社記者黃麗芸台北16日電）肉圓家暴案和台南女童疑虐死案接連發生，引發打抱不平鄉民聚集案發地或檢警單位聲援。警方呼籲民眾應理性、勿用私刑，若失控造成不恰當行為，恐觸法。

家暴案層出不窮，台南昨晚驚傳有一歲多女童疑遭虐死，她身上遍布大面積瘀青，送醫不治，此案在網路傳開後，有民眾今天從桃園、台中南下群聚檢警大樓外，目的只為見涉案人及教訓他們一下，但被警方驅離。

新北市一名林姓男子日前因肉圓不加辣而毆妻小，引發眾怒，半夜多人聚集其住家附近，即便警方呼籲冷靜，仍有7名義憤民眾前往林男住處理論，其中兩人動手毆打造成林男臉頰受傷，林男雖不提出告訴，但警方仍依涉違社會秩序維護法將動手的兩人移送法辦。

對於鄉民的私刑正義爭議，北市警方今天告訴中央社記者，若因此發生不恰當行為，恐將面臨後續刑責問題，呼籲民眾應理性冷靜以對、勿用私刑。

警方指出，若遇民眾聚眾且恐有滋事之嫌，除勸導民眾使其自然離去外；若有滋事可能也會立即啟動快打部隊機制，從案發地臨近警局或派出所調度20至40名警力，集中警力到場協助維安和壓制。

若不理性民眾動用私刑，警方說明，像是肉圓案即可能涉違侵入住宅、傷害和社維法等法令，可由民眾提告、舉發或是警方主動偵辦處理，提醒衝動之餘也要理性思考，以免誤觸法網。

警政署日前也透過「NPA 署長室」臉書粉絲團發文，內容提到其實不只肉圓男，家暴事件每天在全台各處發生著，需要大家一起來守護婦幼安全，將氣憤轉化成力量，這會比「外送辣椒」來得更重要。

發文也提到，「我們的正義，必須發揮在對的地方」，希望經過此事件後，所有人都可以一起成為守護婦幼的一員。警方獲報將立刻趕赴現場，與司法、社工單位一起進行後續處理，以最快速度協助受暴者展開新的人生。（編輯：李亨山）1080116