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同婚法制作業 蔡清祥盼各界放下堅持尋求共識

最新更新：2019/01/16 17:58
法務部長蔡清祥表示，將持續與反同、挺同團體溝通，希望各方不要那麼堅持己見，要多替對方著想，多一點同理心而彼此退讓形成共識。圖為民眾揮舞彩虹旗。（中央社檔案照片）
法務部長蔡清祥表示，將持續與反同、挺同團體溝通，希望各方不要那麼堅持己見，要多替對方著想，多一點同理心而彼此退讓形成共識。圖為民眾揮舞彩虹旗。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北16日電）法務部長蔡清祥今天說，同婚專法的法制作業仍正在進行中，也確實遭遇一些困難，但將持續與挺同、反同團體溝通，盼各方放下堅持、尋求共識，不要因為法律破壞社會和諧。

司法院大法官會議在民國106年5月24日做出第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。

由下一代幸福聯盟提出的以民法外形式保障同性權益公投案，去年同意票數跨過493萬門檻，且同意票多於不同意票而過關。

蔡清祥今天在法務部茶敘上表示，依公民投票法規定，行政院應於中選會公告公投結果翌日起算3個月內，研擬相關法律並送交立法院審議，因此，愛家公投案於去年11月30日經中選會公告，送交審議期限應為3月1日前，而非報載以投票日起算的2月24日。

蔡清祥說，法務部持續與反同、挺同團體溝通，希望各方不要那麼堅持己見，要多替對方著想，多一點同理心而彼此退讓形成共識。

他說，希望各界把堅持放下，尋求最大共識完成立法工作，畢竟台灣是理性、和諧的社會，不要因為法律造成大家撕裂、破壞社會和諧而得不償失。

蔡清祥坦言，溝通過程中遭遇困難，各團體都有自己的堅持與主張，因此在法律名稱、實質內容上，尚無法達成共識，但法務部會持續與各界對話，制定符合民眾福祉與期待的法律，在修法期限內提出法案。（編輯：張銘坤）1080116

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