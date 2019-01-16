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假觀光真賣淫 2越女遭逮

最新更新：2019/01/16 19:15

（中央社記者王朝鈺宜蘭16日電）2名越南籍女子假借觀光名義來台，逾期停留從事賣淫，宜蘭縣警局羅東分局日前循線逮人，訊後將2名越女及雇主潘姓女子送辦。

觀宏專案於民國104年11月起開辦，去年12月間爆發4個大型越南旅行團共計153人，分別在去年12月21日及23日入境高雄，卻發生152名旅客脫團事件。

宜蘭縣警局羅東分局日前會同移民署宜蘭縣專勤隊及憲兵指揮部宜蘭憲兵隊實施「觀宏專案」聯合查察，全面清查轄內外籍移工易聚集場所，循線在羅東鎮一處民宅查獲2名越南籍逾期停留女子。

警方表示，這次查獲的2名越南女子分別為25歲及37歲，但並非脫團的152名越南人，不過這2名女子同樣也是以「觀宏專案」於去年11月22日入境台灣。

2名越南籍女子在警方偵訊時坦承來台賣淫，入境後受越南籍歸化台灣籍的潘姓女子僱用從事性交易，每天接客約3位到4位，每次新台幣2200元，越女可分到1000元，潘女則否認媒介賣淫，辯稱僅供借住。

警方訊後依違反入出國及移民法和就業服務法，將2名越女交由宜蘭縣專勤隊偵辦，潘女則依就業服務法移請縣府裁處。（編輯：李錫璋）1080116

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