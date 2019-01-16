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虐童案 黃偉哲臉書應盼修法加重刑度

最新更新：2019/01/16 19:44

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南昨晚驚傳一名1歲多女童疑遭虐死，台南市長黃偉哲透過臉書回覆網友說：「對於虐童案，我贊成加重刑度，也呼籲立法院修法」。

黃偉哲今天上午主持市政會議時表示，台南虐童零容忍，絕不寬貸。他下午透過臉書說：「身為人父，我和您一樣，既不忍心更痛恨看到虐童的新聞」。

黃偉哲表示，任何一個孩子遭受虐待時，都是這座城市的恥辱，「我們有責任照顧可愛的孩子們平安健康長大，迎接他們希望無窮的未來。孩子們是這座城市寄望之所在，我們時時刻刻都悉心呵護」。

網友們則在黃偉哲臉書灌下逾百條留言，黃偉哲回覆說：「對於虐童案，市長無法干預司法，但我贊成加重刑度，也呼籲立法院修法，並且在執行面上，加強預防性的作為」。

黃偉哲今天指示加強兒童受虐案事前預防，包括社會局、教育局對於高風險家庭的訪視，建立安全網，也將研商對於弱勢兒童的早期照護機制，將虐童發生機率降到最低。他並呼籲民眾對於事前發生任何不尋常的跡象，或是發生任何虐童情形，可提前提報警察、社政、教育機關，讓市府提早知道、提早因應。(編輯:孫承武)1080116

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