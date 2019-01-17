這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請
國際

烏克蘭芭蕾壞男孩恐同又歧視肥胖 巴黎歌劇院撤邀請

味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂
運動

味全龍大復活 挑起龍迷期待又矛盾的棒球魂

看待家暴新聞可以這樣做 別讓鄉民正義二次傷害受虐者
社會

看待家暴新聞可以這樣做 別讓鄉民正義二次傷害受虐者

32歲橫綱連敗破紀錄 引退告別土俵人生
運動

32歲橫綱連敗破紀錄 引退告別土俵人生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園酒客口角起紛爭 KTV前推擠衝突遭逮

最新更新：2019/01/17 11:51
桃園市中壢區一處KTV前17日凌晨發生一起酒客因口角爭執，進而互相拉扯推擠事件，警方獲報出動快打部隊，將肇事的6名男子帶回派出所，並依違反社會秩序維護法偵辦。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月17日
桃園市中壢區一處KTV前17日凌晨發生一起酒客因口角爭執，進而互相拉扯推擠事件，警方獲報出動快打部隊，將肇事的6名男子帶回派出所，並依違反社會秩序維護法偵辦。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市中壢區一處KTV前，今天凌晨發生一起酒客因口角爭執，進而互相拉扯推擠事件，警方獲報立即出動快打部隊，將肇事的6名男子帶回派出所，並依違反社會秩序維護法偵辦。

桃園市警局中壢分局中壢派出所所長呂俊池受訪表示，警方在凌晨0時30分接獲民眾報案指出，在中壢區一家KTV前，有酒客因故發生口角爭執，進而相互推擠的案件。

呂俊池表示，警方快打部隊在第一時間就火速到達現場，更在10分鐘內，將肇事的劉姓、朱姓等6名打架男子帶回派出所 。雖然雙方事後都未提出傷害告訴，但警方仍然依社會秩序維護法進行偵辦。（編輯：方沛清）1080117

桃園市中壢區一處KTV前17日凌晨發生一起酒客因口角爭執，進而互相拉扯推擠事件，警方快打部隊在第一時間就火速到達現場，更在10分鐘內，將肇事的劉姓、朱姓等6名打架的男子帶回派出所。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月17日
桃園市中壢區一處KTV前17日凌晨發生一起酒客因口角爭執，進而互相拉扯推擠事件，警方快打部隊在第一時間就火速到達現場，更在10分鐘內，將肇事的劉姓、朱姓等6名打架的男子帶回派出所。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月17日
地機族