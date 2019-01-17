桃園酒客口角起紛爭 KTV前推擠衝突遭逮

桃園市中壢區一處KTV前17日凌晨發生一起酒客因口角爭執，進而互相拉扯推擠事件，警方獲報出動快打部隊，將肇事的6名男子帶回派出所，並依違反社會秩序維護法偵辦。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市中壢區一處KTV前，今天凌晨發生一起酒客因口角爭執，進而互相拉扯推擠事件，警方獲報立即出動快打部隊，將肇事的6名男子帶回派出所，並依違反社會秩序維護法偵辦。

桃園市警局中壢分局中壢派出所所長呂俊池受訪表示，警方在凌晨0時30分接獲民眾報案指出，在中壢區一家KTV前，有酒客因故發生口角爭執，進而相互推擠的案件。

呂俊池表示，警方快打部隊在第一時間就火速到達現場，更在10分鐘內，將肇事的劉姓、朱姓等6名打架男子帶回派出所 。雖然雙方事後都未提出傷害告訴，但警方仍然依社會秩序維護法進行偵辦。（編輯：方沛清）1080117