租鐵皮倉庫販毒 嘉義警方逮12人查扣600多萬元

嘉義市一個販毒集團涉嫌承租鐵皮倉庫作為交易毒品聯絡站，16日晚間由維安特勤隊攻堅，共逮捕12人，查扣毒品、槍枝與現金新台幣600多萬元。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 108年1月17日

（中央社記者江俊亮嘉義市17日電）嘉義市一個販毒集團涉嫌承租鐵皮倉庫作為交易毒品聯絡站，昨晚由維安特勤隊攻堅，共逮捕12人，查扣毒品844.12公克、以色列製「沙漠之鷹」手槍一把、現金新台幣600多萬元。

嘉義市警察局今天上午召開記者會指出，警方在4個多月前接獲檢舉，指嘉義市西區劉厝路一座鐵皮倉庫，夜間經常有大批高級車輛進出，形跡可疑，經刑事警察大隊偵二隊派員埋伏觀察，發現車主大多有毒品前科。

警方發現這個鐵皮倉庫，原來是毒販承租用來作為交易毒品的聯絡站，於是與刑事警察局偵六隊第二隊（中部打擊犯罪中心）及台中市、嘉義縣警局與海巡署等單位共組專案小組，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

由於這個販毒集團成員晝伏夜出、行事極為小心，專案小組掌控成員作息後，昨晚時機成熟，由維安特勤隊發動深夜破門攻堅行動，一舉查獲葉姓主嫌在內的12名共犯，以及一把以色列製「沙漠之鷹」制式手槍、子彈6顆。

警方同時查扣第3級毒品K他命一批（毛重703.9公克）、毒品咖啡包13包（毛重140.22公克）、點鈔機一台、販毒聯絡用行動電話33支，以及疑似販毒不法所得現金620萬9653.6元（含美金669元、印尼盾9000元）。

案經警方漏夜偵辦後，今天依毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並持續追查毒品與槍枝來源。（編輯：陳俊碩）1080117