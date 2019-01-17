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春節採買過好年 北市消春安消防演練

最新更新：2019/01/17 12:09

（中央社記者黃麗芸台北17日電）農曆春節將至，台北市消防局今天在大型賣場舉行春安消防演習，模擬美食攤位因用電不慎而引發火災，透過啟動自衛消防編組應變及消防人員滅火救援，提升防災意識過好年。

北市消今天發布新聞稿指出，農曆新年將近，各大百貨商場、大型賣場湧入大批購物人潮，為強化大型賣場員工臨災時的緊急應變能力，上午在家樂福三民店舉行春安消防演習，並邀請轄內公共場所業者到場觀摩，以提升防災意識。

這次演習是模擬賣場1樓美食攤位因用電不慎，進而引燃周邊可燃物並擴大延燒，經賣場員工發現後立即啟動自衛消防編組應變機制，迅速報案、疏散顧客及傷患救護。

同時，北市消接獲報案後，立即派遣各式救災救護車輛到場，執行鐵捲門破壞、雙節梯救助、雲梯車人命救援及消防水線射水滅火等搶救作為，演練現場相當逼真。

北市消表示，希望藉此演練提升災害初期應變、避難疏散等作為，以提供市民安全的消費環境。

北市消也呼籲，民眾進入公共場所應先注意避難逃生動線，並留意緊急廣播內容，若發生緊急狀況時切勿驚慌，務必配合廣播及工作人員引導，有秩序地進行疏散，慎防推擠踩踏造成受傷。（編輯：戴光育）1080117

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