女模命案土豪哥請求300萬交保 法院不准

（中央社記者劉世怡台北17日電）「土豪哥」朱家龍被控涉及女模命案，二審遭判刑10年，經最高法院發回高院更審，朱家龍日前請求以新台幣300萬元交保，高院今天認為仍有羈押必要，裁定延長羈押。

朱家龍因羈押期在21日期滿，高院15日提訊他到庭，他在庭上說，自己體型比較受矚目、也沒有能力逃亡，請求以新台幣300萬元交保。

高院今天公布裁定指出，重罪常伴有逃亡、滅證的高度可能，而趨吉避凶、脫免刑責及不甘受罰為基本人性，朱家龍也不否認持有逾期的加拿大護照且家境優渥等情，綜合考量認定朱家龍有逃亡之虞，因此裁定從22日起延長羈押2個月，還可抗告。

全案緣於朱家龍被控於民國105年12月2日訂房入住W Hotel 2502號房，邀約友人洪聖晏、蔡逸學舉辦毒品派對，另邀郭姓被害女子等人參加，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡。

朱家龍105年12月6日凌晨離開飯店，派對仍在洪聖晏、蔡逸學主持下進行，一名劉姓女子出現撞牆、昏睡等異狀，朱家龍聞訊卻未停止派對，導致郭姓女子12月7日因用毒過量身亡。

二審台灣高等法院去年5月底認定朱家龍是訂房人及派對主辦人，具決定性的關鍵影響，卻持續提供藥品不知節制，導致郭姓女子身亡，依藥事法判朱家龍10年徒刑；朱家龍友人蔡逸學、洪聖晏也是派對主辦人，各遭高院判刑10年、10年6月。

案經上訴，最高法院去年10月將朱家龍、蔡逸學、洪聖晏所涉部分發回高院更審。（編輯：方沛清）1080117