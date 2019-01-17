台中男子撞死婦未留現場 肇事逃逸被法辦

（中央社記者蘇木春台中17日電）何姓男子昨天騎機車行經台中市大里路，撞上穿越馬路的廖姓婦人，未等警方到場就先行離去，廖婦送醫後不治，警方調監視器循線通知他到案，訊問後依過失致死、肇事逃逸等罪嫌送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，64歲何姓男子昨天清晨5時18分，騎機車行經台中市大里區大里路，往中投公路方向行駛，與步行穿越馬路的74歲廖姓婦人發生碰撞。

案發後附近民眾打電話報案，何男未等候警消到場就先行離開，救護車到場後，將頭部嚴重受傷的廖婦送醫，但婦人因傷勢嚴重，經搶救後仍不治。

警方到達現場時，因不見肇事車輛，便尋找周邊監視器，剛好事故發生地點在台中市議員張滄沂服務處附近，服務處協助調閱多支監視器後，其中一支攝影鏡頭拍攝到車禍發生過程，警方仔細比對後，查出何男騎乘的機車車牌，並通知他到案說明。

何男向警方表示，婦人受傷嚴重，他有請路人叫救護車並且幫忙做心肺復甦術（CPR），之後因要趕往醫院做檢查，所以並未等候警方到場處理就直接離開現場，警方訊問後將他依涉嫌過失致死及肇事逃逸等罪，移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，高齡者清晨、天色昏暗視線外出時，應穿著淺色衣服或配戴反光飾物加強夜間警示效果，以降低事故發生，民眾若是發生交通事故應停留在現場，打電話110報案並等候警方到場處理，不要任意離開現場，以免涉肇事逃逸罪。（編輯：吳佳穎）1080117